Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ün güneyinde Irak Federal Polis güçleri tarafından başlatılan operasyonda 4 DEAŞ militanı yakalandı.'' ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığına göre, son dönemlerde bölgede artan şiddet olayları üzerine operasyonun başlatıldığına dikkati çeken Kemal, ''DEAŞ militanlarının sızdıkları tahmin edilen 3 köyde yapılan arama sırasında çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.'' şeklinde konuştu.

Kemal, operasyona Irak Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının da destek verdiğini ifade ederek, bölgedeki terör örgütü DEAŞ kalıntılarının tehdidini yok etmek için benzeri operasyonların devam edeceğini söyledi.

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