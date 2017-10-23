Keşan'da MHP'den toplu istifa

MHP Keşan eski İlçe Başkanı Doğuş Şimşek, yönetim kurulu üyeleri ve üyelerle birlikte 88 kişi, Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen basın toplantısıyla MHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

DHA'nın haberine göre; Açıklamayı MHP Genel Merkezi tarafından 2014 yılında görevden alınan eski başkan Doğuş Şimşek yaptı. Şimşek, siyasi ve politik kimliklerini MHP ile özdeşleştirmiş, aidiyetini ve mensubiyetini hukuki tanımlamalara bağlı kalmaksızın bu partili olarak belirlediklerini anlatırken, "Büyük bir gurur ile ilçe başkanlığı, ocak başkanlığı, ilçe yöneticiliği gibi görevlerde bulunmuş, parti üyeliğini büyük bir şeref ile taşımış Türk Milliyetçileri olarak, partimizin son zamanlarda aldığı siyasi ve politik kararların Türk milletinin ve Türk devletinin geleceğine ağır bir tahribat yarattığı kaygısı içerisinde bulunmaktayız" dedi.

Açıklamasında, Meral Akşener önderliğinde 25 Ekim'de kurulacağı açıklanan partiyi işaret eden Şimşek, "Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa ettiğimizi beyan eder, saygılarımızı sunarız" dedi.

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