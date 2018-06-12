Konkordato, OHAL'in ilan edilmesinin ardından askıya alınan iflas ertelemenin yerine getirilmişti. Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRMIŞTI

Keskinoğlu'ndan yapılan açıklamada, Ocak 2017'de bankalarla bir yeniden yapılanma anlaşması imzalandığı, ancak son 7 aydır piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığı, hammadde maliyetlerinin beklenenin çok üzerinde artması, döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar ve arz talep dengesine bağlı olarak fiyatların geçen yılın altında seyretmesi nedeniyle konkordato başvusunda bulunulduğu belirtikldi.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Keskinoğlu A.Ş. olarak, 55 yıldır gururla yumurta ve piliç eti sektöründe tüm Türkiye genelinde hizmet veriyoruz. Bugüne kadar Türkiye’yi 75 ülkede temsil eden şirketimiz, yenilikçi uygulamalarıyla birçok ilki gerçekleştirerek sektöre her zaman öncülük etti. Yatırımlarımızla, nüfusunun yüzde 20’sinin gelir kaynağı olduğumuz Manisa ilimizin Akhisar ilçesi başta olmak üzere, sektörünün en büyük ilk 5 üreticisinden biri olarak Türkiye ekonomisine yaptığımız katma değeri her geçen yıl daha da artırdık. 2017’yi 1,1 milyar TL ciro ile kapatan ve İstanbul Sanayi Odası’nın raporunda 136’ıncı sırada olan şirketimiz; ticari faaliyetlerini aralıksız devam ettirebilmek için, geçici süreliğine konkordato başvurusunda bulunmuş ve bugüne kadar benimsediği şeffaflık ilkesi gereği bu durumu kamuoyuyla paylaşma kararı almıştır.

SON 7 AYDA YAŞANANLAR...



2011 yılından itibaren daha kaliteli ve hijyenik üretim için yaptığımız yatırımlar nedeniyle kullandığımız kredilerin yüksekliği ve eş zamanlı olarak sektörümüzdeki sorunlar nedeniyle kredilerimizin geri ödenmesinde sıkıntılar yaşamaya başladık. Bunun sonucunda da Bankalarımızla görüşerek, 19 Ocak 2017 tarihinde kredilerimizi yeniden yapılandırdık ve faaliyetlerimize en etkin şekilde devam ettik.



Ancak son 7 aydır piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığı, hammadde maliyetlerinin beklenenin çok üzerinde artması, döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar ve arz talep dengesine bağlı olarak fiyatların geçen yılın altında seyretmesi nedeniyle, İİK. 285 ve devamı maddelerinde değişen haliyle tanımlanan “Borçlarını, vadesi geldiği hâlde veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunma,” durumu gerçekleştiğinden, kanun metnindeki düzenlemeden de anlaşılacağı üzere öncelikle ve özellikle alacaklıların vadelerinde alacağına kavuşması ve ticari hayatımıza devam edebilmemiz amacıyla, Yönetim Kurulumuzun 04/06/2018 tarihli toplantısında oy birliği ile nakit sıkışıklığı bildiriminde bulunmaya ve aynı zamanda mali durumun iyileştirilebilmesi ve en önemlisi varlığımızı ve devamlılığımızı sürdürmek adına TTK m.377 uyarınca konkordato talebinde bulunulmasına karar vermiştir. Talebimiz dün mahkemece kabul edilmiş olup, düzenlediği tensip zaptında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı vermiştir.



Bu sürecin yönetiminde, işbirliği yaptığımız tüm bankaların tam desteğini almakla beraber, konuyu ilgili devlet mercileriyle de paylaştık ve kendilerinin de şirketimize destek olacağına dair gelişmeler yaşanmaktadır. Yönetim Kurulumuz; Keskinoğlu Şirketler Grubu’nun faaliyetlerinin sürdürülmesi için uluslararası işbirlikleri de dahil olmak üzere; şirketi geliştirecek tüm fırsat ve imkanları değerlendirmektedir.



Değerli tüketicilerimizin, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin ve siz basın mensuplarının geçici süreli bu durumu anlayışla karşılayacağından ve ülkemizin gıda sektöründeki en önemli üreticisi olarak faaliyetlerimizin devamı için desteklerini esirgemeyeceğinden eminiz."

KONKORDATO NEDİR

Keskinoğlu'nun konkordato başvurusu yapmasının ardından konkordato kavramı gündeme geldi.

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.