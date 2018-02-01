15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi sonrasında ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yapılması uygulaması, ihtiyaçların büyük oranda karşılandığı gerekçesiyle sınırlandırılıyor.

AK Parti kaynakları, bundan sonra ihraç ya da göreve iade gibi tedbir kararnameleri dışında yasal düzenleme getiren KHK çıkarmayacaklarını belirtiyor. Bakanlıkların KHK süreçlerinde görev alan “kanunlar-kararlar bürokratları”na da sözlü olarak, “Yasama kararnamesi çıkarılmayacak, ihtiyaçlarınızı ‘tasarı taslağı’ olarak hazırlayın” talimatı verildi. Böylece kış lastiğinden maaş zamlarına kadar birçok alanda KHK yoluyla yasal düzenleme yapıldığı bir dönem geride süreç içinde geride kalmış olacak.

AK Parti kaynaklarına göre, FETÖ ile mücadele kapsamında ihraç ve iade gibi tedbir kararnamelerinin yanı sıra hızla karar alma ve uygulama amacıyla çıkarılan, yasama alanına giren konularla ilgili gerekli düzenlemeler tamamlandı. Bu nedenle yasal hükümler getiren KHK’lara artık gerek duyulmadığı kaydedilirken, yine de ihraç ve iade gibi tedbir kararnamelerinin çıkarılabileceği söyleniyor.

İHTİYAÇLAR TASARIYLA GİDERİLECEK

Bu arada 15 Temmuz sonrasında ihraçların yanı sıra yasal değişiklik gerektiren ihtiyaçlarını da KHK’lar çerçevesinde gideren kurumların bu alanda çalışan bürokratlarına da sözlü olarak “Yasama KHK’sı çıkarılmayacak. İhtiyaçlarınız varsa ‘tasarı taslağı’ olarak hazırlık yapın” talimatı ulaştı.

‘ACİL DURUMDA KULLANILABİLİR’

Gazete Habertürk’ten Saliha Çolak'a yeni durumu değerlendiren Meclis yetkilileri, sözlü olarak ilgililere bildirilen yeni KHK düzeniyle ilgili yazılı bir düzenleme ya da talimat olmadığı için, acil ihtiyaç durumunda bu yetkinin her zaman kullanılabileceğini ancak bugün için yasama kararnamelerine son vermek şeklinde siyasi irade geliştiğini vurguladı. OHAL ilanının ardından çıkarılan kararnamelerle, kış lastiği zorunluluğundan, hâkim ve savcılara zamma, pilotlara uçuş tazminatından cezaevi personeline yıpranmaya ve Yargıtay- Danıştay üyelerine milletvekili benzeri tedavi hakkına kadar çok değişik konularda yasal düzenlemeler yapılmıştı. FETÖ ile mücadele kapsamında kararnamelerle birçok kurum, kuruluş, şirket, üniversite kapatılmış, dernek ve meslek örgütlerinin faaliyetlerine son verilmişti.

HEPSİ GEÇMİŞ OLACAK

Bugüne kadar 31 KHK çıkarılırken bunların 5’i Meclis’ten geçti. Muhalefet ile uzlaşan AK Parti, geriye kalan kararnamelerin de Meclis’ten çıkarılması için genel kurul mesaisini başlattı. Görüşmelerin bu hafta sonuna kadar tamamlanması ve tüm KHK’ların Meclis’ten çıkarılması planlanıyor.

BOZDAĞ, FETÖ İLE MÜCADELEDE RAKAMLARI AÇIKLADI

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, TBMM İçişleri Komisyonu’nda dün Mor Beyin uygulaması kapsamında 11 bin 480 kişinin tespit edildiğini, cezaevinde ise “Mor Beyin” tutuklusu kalmadığını söyledi.

Yargının FETÖ’nün elinden kurtarıldığını belirten Bozdağ, “KHK mağduru” ifadesini eleştirdi, halen 214 bin şüphelinin soruşturulduğunu, 14 bin kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını kaydetti. Devletin “Anayasa’sına ve devletine sadakatinden şüphe duyduğu kişileri çalıştırmayabileceğini” dile getiren Bozdağ, KHK uygulamalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

- KHK ile ihraç: 107 bin 174.

- KHK ile iade: 3 bin 604.

- OHAL Komisyonu’na başvuru: 105 bin 151.

- İhraçlarla ilgili karar: 1562.

- Kabul: 41- Ret: 1521.

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