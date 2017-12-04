KHK ile yüksek yargıda büyük değişiklik geliyor

Kısa süre içinde yayımlanması beklenen KHK ile Yargıtay ve Danıştay'da kurul üyelikleri (Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, İdari Dava Daireleri Kurulu, Vergi Daireleri Kurulu) sabitlenecek. HABERTÜRK’ün bazı bölümlerini daha önce duyurduğu ve Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan düzenlemelere göre sabitlenecek bu kurullarda, kıdemli Yargıtay ve Danıştay üyeleri görev yapacak ve üyeler daireleri ile ilişkilerini kesecek.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Genel kurul üyelerinin sabitlenmesinin ardından dairelerde üye sayının azalması nedeniyle Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) devreye girecek. Bu isimlerden boşalan daire üyelikleri için HSK Genel Kurulu’nda seçim yapılacak. HSK’daki seçiminin daha geniş bir liste üzerinden yapılması için KHK ile yüksek yargı üyeliğine seçilmek için aranan, meslekte 17 yılını doldurma koşulu, “birinci sınıfa ayrılmaya hak kazanmış olma” yönünde değiştiriliyor. Bu durumda meslekte 12-13 yılını dolduran yargı mensupları, Yargıtay ya da Danıştay üyesi seçilebilecek. HSK’nın Yargıtay’a 60-100, Danıştay’a 30-40 arasında yeni üye seçmesi bekleniyor. KHK’da, istinaf yargılamalarında yaşanan bazı sorunların giderilmesine ilişkin de düzenlemelerin yer alacağı belirtildi.

İKİ FARKLI YAKLAŞIM

Düzenleme ile ilgili yargı mensupları, iki farklı görüş etrafında birleşiyor. Birinci görüşe göre, düzenleme FETÖ soruşturmaları sonrası yüksek yargıda artan iş yükünün önüne geçilmesi için gerekli. İkinci görüşü savunanlar, yüksek yargıda sık sık düzenleme yapılmasının doğru olmadığını dile getiriyor. Bu isimlere göre, genel kurul üyeliklerinin sabitlenmesi hukukun gelişmesini de engelleyebilir.

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