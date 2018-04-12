Khloe Kardashian ve basketbolcu Tristan Thompson'ın kız çocuğu dünyaya geldi.

Geçtiğimiz aylarda Khloe Kardashian doğum öncesi bebeğinin kız olduğunu belirtmişti. Kardashian, "Hep oğlumun olacağını düşünmüştüm. Çok heyecanlıyım. Prensesimiz için Tanrı'ya şükürler olsun" ifadelerini kullanmıştı.