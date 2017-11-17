Kılıçdaroğlu: 2019 bir çıkış noktasıdır

Kılıçdaroğlu, Çorlu Belediyesi tarafından Çorlu'da inşa edilecek Trakya Gösteri ve Kongre Merkezi'nin temel atma törenindeki konuşmasında, temeli atılacak kültür merkezinde gençlerin, insanların bir araya geleceğini, konuşacağını, tartışacağını ve düşüncelerini özgürce dile getireceğini anlattı.

Bunları yapmanın görevleri olduğunu ve hizmet peşinde olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ama bir zat var ki o zat da kavga peşinde. Arkadaş bu memlekette kavga etmediğin bir adam kalmadı. Kavga etmesen ne olur? Bir hafta konuşmasan ne olur? Bir hafta konuşmasa vallahi memlekete huzur gelecek. Vatandaş huzur içinde evinde oturmak, televizyonu açıp haberleri dinlemek istiyor. Yok... Sabah, öğle, akşam kavga..." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu hesap uzmanı ama hesap bilmiyor." dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sevgili Erdoğan, cesaretin varsa, hani diyorsun ya 'Ben karizmatiğim', gel karşıma çık, göstereyim ben sana karizma neymiş ne değilmiş, senin karizmanı çizeyim. Oturmuş konuşuyor, neden karşımda konuşmuyorsun? Ben hesap bilmiyormuşum. Sen hesap bilseydin memleket bu halde olur muydu? Çiftçinin, emeklinin, işçinin, doların, enflasyonun haline bak, üniversiteyi bitirmiş milyonlarca gencimiz işsiz, onların haline bak. Dönmüş bana diyor ki 'Sen hesap bilmiyorsun', nasıl hesap uzmanısın?' Cesaretin varsa gel, ben sana hesabı da kitabı da öğreteyim. Hesap kitap nasıl yapılır, memleket nasıl yönetilir, insana sevgiyle, dostlukla nasıl yaklaşılır, her vatandaş nasıl kucaklanır, ben sana anlatayım. Ama gelemez, cesaret edemez. Karşıma çıkmaya cesaret edemiyorsa, niye konuşuyor hakkımda? Gelsin, oturalım, konuşalım. Sor hesabını kardeşim. Cumhurbaşkanlığı yapıyorsun 'Hesap soracağım' diyorsun, başbakanlık yaptın 'Hesap soracağım' diyorsun, 15 yıldır hesap soruyorsun benden. 15 yıldır sormuyorsan namertsin sen. Ama ben sana ne soracağımı çok iyi biliyorum. Sen cesaret edemiyorsun. Senin çocukların vergi cennetlerine para gönderdi mi, göndermedi mi? Mesela bu soruyu soruyorum. Sevgili Erdoğan, senin çocukların vergi cennetlerine milyonlarca dolar para gönderdi mi göndermedi mi? Musluğu açan kadın, gariban kadın 5 çeşit vergi ödüyor bu ülkede. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi ödüyor. Senin çocukların niye oralara milyonlarca dolar para gönderiyor? Cevabını verecek misin? Haktan, hukuktan, adaletten söz ediyorsun. 'Kılıçdaroğlu hesap bilmiyor' diyorsun, ben senin hesabını çok iyi biliyorum, senin neler yaptığını da çok iyi biliyorum. Ele veriyorsun talkını, kendin yutuyorsun salkımı."

"2019 TÜRKİYE İÇİN BİR ÇIKIŞ NOKTASIDIR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin kavga etmediğini, bilgisiyle, kültürüyle ve özgüveniyle konuştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Cesaretin varsa, yüreğin varsa, sağda solda oturup konuşmaya gerek yok, dünya kadar televizyon kanalın var, emrinde bir sürü gazetecin var, o gazetecilerini al, o televizyon kanallarını al, yürekliysen gel karşıma çık, otur, adam gibi karşıma gel, oturup hesaplaşalım. Gelmeyecektir, ben bunu gayet iyi biliyorum, adım gibi biliyorum, gelmeyecektir. Sorduğum soruyu da görmezlikten gelecektir, bir daha sorayım, üçüncü kez bir daha sorayım. Sevgili Erdoğan, senin çocukların vergi cennetlerine milyonlarca dolar para gönderdi mi, göndermedi mi? Ben gönderdiğini çok iyi biliyorum da o itiraf etsin diyorum. Siyasetçi cebini düşünmez, halkı düşünür. Dürüst ve namuslu siyasetçi halkı düşünür. Ben her kuruşun hesabını veririm. Siyasete atıldığım gün bütün mal varlığımı internet siteme koydum. Eşimin yüzüğüne kadar, hepsi benim alınteriyle kazandığım paraydı. Yıllarca incelediler, acaba bu Kılıçdaroğlu'nun bir açığını bulabilir miyiz diye, bir müfettiş ordusu görevlendirdiler. Bulamazsın kardeşim bulamazsın. Biz kul hakkı yemeyiz, biz kul hakkına saygılıyız. Biz insana saygılıyız, biz inançlı insanlarız, bizim kültürümüzde bu vardır. Biz kendi değerlerimize, inancımızı ihanet etmeyiz."

CHP'li belediyelerin güzel hizmetler sunduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Biz hizmet yapıyoruz, onların engellemelerine rağmen yapıyoruz. Daha güzel şeyler yapacağız." dedi.

2019'un Türkiye için bir çıkış noktası olduğunu, iki seçenek olduğunu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Ya tek adam rejimi için oy kullanacağız ya da çocuklarımıza güzel bir Türkiye için demokratik parlamenter sistem için oy kullanacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla temel atma töreni gerçekleştirildi.