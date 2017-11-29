Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın yakınları vergi cenneti Man Adası'na milyonlarca dolar gönderdi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu ykaınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini söyledi.

Para transferlerine ait belgelerin ellerinde olduğunu söyleyen CHP lideri, bir süredir kamuoyunda tartışılan ve Erdoğan'ın "ispatlanırsa istifa ederim" dediği iddialar konusundaki sözlerine "Şimdi geliyoruz kutuyu açmaya" diyerek başladı.

"Çorum'da 17 Kasım 2017'de bir konuşma yaptım. 21 Kasım 2017'de yine sorular sordum. 'Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün bir vergi cennetlerinde bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiklerini biliyor musun? Yerli ve milliysen cevabını vereceksin' dedim." diye konuştu.

1 Ağustos 2011'de Man Adası'nda, Sıdkı Ayhan'ın 1 sterlin sermayeyle Bellway adlı bir şirket kurduğunu ve daha sonra Kasım Öztaş'a devrettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, daha sonra bu şirkete yapılan para transferlerini şöyle sıraladı.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında okuduğu para transferleri 15-12-2011 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen 2,5 milyon dolar 15-12-2011 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan 2,5 milyon dolar 26-12-2011 Ziya İlgen 1,25 milyon dolar 26-12-2011 Mustafa Erdoğan 1,25 milyon dolar 27-12-2011 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Osman Ketenci 1,25 milyon dolar 27-12-2011 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Özel Kalem Müdürü Mustafa Gündoğan 1,25 milyon dolar 28-12-2011 Mustafa Gündoğan 250 bin dolar 28-12-2011 Osman Ketenci 1 milyon dolar 29-12-2011 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan 1,45 milyon dolar 04-01-2012 Ahmet Burak Erdoğan 2,3 milyon dolar

Bület Turan: Belgeler ticaret kaynaklı

"Şimdi diyecekler ki, bunların belgesi var mı? Bütün bu paraların swift mesajları elimizde." diyen Kılıçdaroğlu ayrıca bu para transferlerine ait banka dekontlarının da elinde olduğun söyledi ve konuşmasını "Hiç sağa sola kaçmaya gerek yok. Haysiyetli bir adamsan gereğini yapacaksın, nokta." diyerek tamamladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilk yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan oldu.

Turan "Biz bu iddiayı zaten ciddiye almamıştık. Az önce izledik Kılıçdaroğlu'nu. Bütün iddiaları yalan. Açıkladığı belgeler ticaret kaynaklı. İddialar çöktü, resmi işlemi belge diye sundu. Kılıçdaroğlu, istifa etmeli. " dedi.