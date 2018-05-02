CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Habertürk TV'nin edindiği bilgilere göre CHP lideri, Baykal'a seçim süreci hakkında bilgi verdi. Görüşmede cumhurbaşkanı adayı ve ittifak konuları da ele alındı.

Kılıçdaroğlu'nun, Baykal'a, "Onayınız olursa, sizi Antalya'dan birinci sırada milletvekili adayımız olarak göstermek isteriz. Aday olmak ister misiniz?" dediği, Baykal'ın da ailesiyle görüştükten sonra kararını iletmek üzere süre istediği öğrenildi.

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