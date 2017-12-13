CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Eren'in idam edilişinin 37. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşı küçük ancak fikirleri ve cesareti pek çok kişiyi tedirgin edecek kadar büyüktü. 37 yıl önce bugün idam edilen Erdal Eren'i rahmet ve hüzünle anıyorum." ifadesini kullandı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 13, 2017