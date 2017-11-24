Kılıçdaroğlu'ndan 'Öğretmenler Günü' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenler günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Geleceğimizin mimarları tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenlerimizin daha iyi bir eğitim sisteminde görev yapabildikleri ve emeklerinin karşılıklarını alabildikleri bir Türkiye inşa etmek hepimizin görevidir." ifadesini kullandı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 24, 2017