CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ'lü öğrencileri makam aracına aldı.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu, günlük programı kapsamında CHP Genel Merkezi'ne giderken ODTÜ'lü öğrencilerin otostop çektiğini gördü. CHP lideri, gençlerin araca alınmasını istedi. Bunun üzerine CHP liderinin yolculuğu 4 ODTÜ öğrencisi ile devam etti.

Yolda siyasetin yanı sıra CHP liderinin öğrencilik anılarının konuşulduğu belirtildi.

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