CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezinde görüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ittifak tartışmalarıyla ilgili olarak, "Türkiye'nin yaşadığı büyük sorunlar var. Türkiye'nin bu sorunları aşması lazım. Bu sorunları aşarken, sorunların aşılması yönünde görüş birliği içinde olan bütün siyasal partilerle elbette bir araya geleceğiz." dedi.

"AZ BİLE SÖYLEDİM"

Kılıçdaroğlu, Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret eden sanatçılara yönelik sözleri hakkında ise, "Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyledim."

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