Alınan ilk bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi'nde saat 01.40 civarında Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketler, iki ev ve bir iş yerine isabet etti. Ahmet Rasim Mahallesi'nde ise boş bir alana roket düştü.

Can kaybının meydana gelmediği olayda yüzüne cam parçaları isabet eden bir kişi hafif yaralandı. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ayakta tedavi edildi.

Bu arada roketlerin isabet ettiği binalarda çıkan küçük çaplı yangınlar ise itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yerinde inceleme yaptı.

AA haberine göre Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, "4 noktaya roket isabet etti. Can kaybı yok, bir kişinin yüzüne cam parçası isabet etti." dedi.

Tekinarslan, angajman kuralları gereği roket atılan bölgeye güvenlik güçlerinin misliyle karşılık verdiğini kaydetti.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in sınırdaki Saatli köyü kırsalına çatışma sesleri geliyor.

TSK'nın hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını, bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" düzenlenen harekatın başlamasının ardından terör örgütü mensuplarınca Kilis'in Saatli bölgesine yönelik taciz atışları yapıldı.

Burada konuşlu birliklerin misliyle karşılık vermesi üzerine bölgeden yoğun çatışma sesleri duyuldu.

Bu arada TSK'ya ait savaş uçaklarının da bölge üzerinde uçuş yaptığı görüldü.

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