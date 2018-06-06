İstanbul, Kadıköy Caferağa Mahallesi’ndeki Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarına “Erzurumlu 25 bu vatan bizim, Allah” yazan ve kilise önündeki çöp konteynerlerini kapının önüne getirip içindekileri döken Serdar K. gözaltına alındı. Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre 45 yaşındaki Serdar K., adli kontrolle serbest kaldı.

Hazırlanan iddianamede, Serdar K.’nın “bipolar bozukluk, psikotik özellikli manik hecme” denilen psikiyatrik hastalığın etkisinde olduğu kaydedilerek işlediği suça yönelik cezai sorumluluğunun olmadığı ifade edildi.

Serdar K. hakkında “ibadethanelere zarar verme” suçundan 4 aydan 1 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açan savcılık, rapor doğrultusunda da şüpheli için koruma ve tedavi amaçlı akıl hastalıklarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını talep etti. Serdar K.’nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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