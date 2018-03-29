Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un zırhlı treniyle Çin'in başkenti Pekin'e gittiği dedikoduları gerçek çıktı.

Çin devlet medyası, Kim'in Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetlisi olarak 25 Mart'tan beri Pekin'de olduğunu, iki liderin el sıkışırken çekilmiş fotoğraflarıyla doğruladı. Böylece 2011'den beri ülkesinin başında olan Kim, ilk kez bir ülkeye ziyarette bulunmuş oldu. Kim'in Çin devlet medyası haberlerinden hemen önce ülkeden ayrıldığı tahmin ediliyor.

ÖNEMLİ SÖZLER VERDİ

Kim'in ziyaretinin, ABD Başkanı Donald Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile mayıs ayında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılacağı ileri sürülen görüşmenin öncesinde olması dikkat çekti. Uzmanlar bu geziyi, Kuzey Kore'nin Güney Kore ve ABD ile yapması beklenen zirve görüşmelerine hazırlık olarak görüyor. Kim'in, Trump'a iletilmek üzere Şi'ye bir mesaj teslim ettiği ileri sürülüyor.

Trump, Twitter adresinde, "Dün gece Çin Lideri Şi Cingpin'den Kim Jong-un ile buluştuğu, gayet iyi bir görüşme olduğu ve Kim'in benimle görüşmeyi beklediği yönünde bir mesaj aldım. Aynı zamanda, maalesef ne pahasına olursa olsun (Kuzey Kore'ye karşı) en yüksek yaptırım ve baskılar sürdürülmelidir" mesajını paylaştı.

Çin devlet medyası, Kim'in görüşmeler sırasında Şi'ye nükleer silah programından vazgeçme ve "Amerikalı yetkililerle müzakere masasına oturma" sözü verdiğini iddia etti. Ancak Kuzey Kore'nin resmi Yonhap Haber Ajansı'nın, Kim'in nükleer silahlanmadan vazgeçme vaadi ya da Trump ile mayıs ayında yapılacağı söylenen görüşmeden söz etmemesi, dikkat çekti. Kim Jong-un'un büyükbabası Kim İl-sung ve babası Kim Jong-il, nükleer silah edinmeyeceklerine açıkça söz vermiş ancak gizlice bu çabaları sürdürmüştü. Bunun sonucu olarak Kuzey Kore, Kim Jong-il iktidarında 2006 yılında ilk nükleer denemesini yapabilmişti.

SAVAŞ KARARGAHI!

Kim Jong-un, Çin ziyaretine Kuzey Kore'nin kurucusu olan dedesi Kim İl-sung zamanından kalan kurşun geçirmez trenle gitti. Kim İl-sung, bu treni Kore Savaşı sırasında savaş karargâhı olarak kullanmış, Çin ve Rusya'ya yaptığı gezilerde bu trenle seyahat etmişti.

2002 yılında eski Rus yetkili Konstantin Pulikovsky'nin New York Times Gazetesi'ne aktardığı Kim Jon Ill ile ilgili Moskova seyahati anısında, trenin güzel kadınlar, savurgan yemekler ve şarap vardı. "Rus, Çin, Kore, Japon ve Fransız mutfağından istediğin siparişi vermen mümkündü" diye anlatıyor ve yol boyunca tren istasyonlarından canlı ıstakoz ve şarap alındığını not düşüyor.

Kuzey Kore'nin elinde bu trenlerden 6 adet olduğu tahmin ediliyor. Bütün trenlerde uydu telefonları ve modern iletişim araçları bulunuyor. Kurşun geçirmez trende, toplantı salonu, bir adet kabul salonu ve yatak odaları bulunuyor. Ancak trenler ağırlıklarından ötürü saatte en fazla 60 kilometre hıza ulaşabiliyor. Kim Ailesi, güvenlik için seyahate çıktıklarında bu trenlerden 3'ünü birden harekete geçiriyor ve kimse hangi trende olduklarını bilmiyor. Kim Jong Un'un uçak yerine neden treni tercih ettiği, babasının tersine kendisinin uçuş korkusu olup olmadığı ise bilinmiyor.

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