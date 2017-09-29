Kim Jong Nam'ı öldüren kadınlar: "Şaka sanmıştık"

25 yaşındaki Endonezyalı Siti Aisyah ile 28 yaşındaki Vietnamlı Doan Thi Huong, 13 Şubat'ta Kim Jong Nam'ın yüzüne kitle imha silahı olan, kimyasal VX püskürterek ölümüne neden olmuştu.

Sanıklar, avukatlarına yaptıkları açıklamada ellerindeki maddenin kimyasal madde olduğunu bilmediklerini, bir televizyon programı için düzenlenmiş bir şaka olduğunu sandıklarını söyledi. Sinir gazı olarak bilinen VX'in bir damlası kişiyi dakikalar içinde öldürebiliyor.

Malezya’da başlayacak davanın 30 Kasım’a kadar sürmesi bekleniyor. Sanıklar suçlu bulunmaları halinde idam cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Avukatları ise, müvekkilerinin duruşmada masum olduklarını savunacaklarını söyledi.

Soruşturmayı yürüten savcı Muhammed İskender Ahmed, 30-40 kadar görgü tanığı ve 10 uzmanın davaya müdahil olduğunu söyledi.

Çin'in güneyindeki Makao bölgesine gitmek üzere havalimanına gelen Kim'in uçuştan yaklaşık bir saat önce, Kim Jong Nam'a arkadan yaklaşan bir kadın zehirli olduğu tahmin edilen bezi yüzüne kapatıyor. Kadın bezi kapattıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Saldırıya uğrayan Nam ise havaalanı görevlilerinden yardım istiyor.

Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri ise, yaşanan bu cinayetin arkasında Kuzey Kore olduğunu iddia etmişti. İki kadının Kuzey Kore ajanı olabileceği, bu kadınların yanı sıra 4 kişinin daha işin içinde olabileceği söylenmişti.

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