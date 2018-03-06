KCNA ajansının haberinde, Kim'in heyetle akşam yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.

Kim'in, 4 saat süren yemekte "yeniden birleşme" ve daha yakın ilişkiler tesis etme konusunda isteğini ifade ettiği kaydedildi.

Güney Kore'den yapılan açıklamada da iki tarafın gelecekte görüşmelere devam etme konusunda uzlaşmaya vardıkları dile getirildi.

Heyetin bu hafta içinde Washington'ı ziyaret etmesi ve Amerikalı yetkilileri Kuzey'deki görüşmeleriyle ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.

Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon, bir mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Kuzey Kore ile diyalog çağrısını yineledi ancak yine de en kötü senaryoya hazırlıklı olmak gerektiğini ifade etti.

Moon, ABD ile savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

Bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.

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