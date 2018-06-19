Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacı sorulan Johhny Carson sorusu üzerine yanlış cevap vererek yarışmadan elendi. Eğer geri çekilseydi 30 bin liralık çeki alacaktı. Soruya yanlış cevap vererek 15 bin liralık çeki alarak yarışmaya veda eden yarışmacının elendiği soru ise, "ABD'de 1973'te sunucu Johnny Carson, programında hangi üründe kıtlık yaşandığını söyleyip şaka yapmış ve yaşanan panik yüzünden o üründe gerçekten kıtlığa sebep olmuştur?" İşte sorunun cevabı.

Soru: ABD'de 1973'te sunucu Johnny Carson, programında hangi üründe kıtlık yaşandığını söyleyip şaka yapmış ve yaşanan panik yüzünden o üründe gerçekten kıtlığa sebep olmuştur?

A) Kahve



B) Ekmek



C) Tuvalet kâğıdı



D) Bulaşık eldiveni

Cevap: C) Tuvalet Kağıdı

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