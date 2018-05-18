Tuzla'da 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kokuyla ilgili “kasten yaralama” ve “çevrenin kasten kirletilmesi” suçlarından başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 4 şoför, 3 şirket sahibi ve bir mühendis olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul'un sanayi bölgelerinden Tuzla ilçesinde 25 Aralık 2017 günü akşam saatlerinde başlayan keskin koku korku ve paniğe neden oldu. Nefes almakta güçlü çeken ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar hastanelere akın etti. İBB ve İGDAŞ'tan yapılan açıklamalarda doğalgaz sızıntısı olmadığı vurgulandı. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı “kasten yaralama” ve “çevrenin kasten kirletilmesi” suçlarından soruşturma başlattı.

Tuzla'da İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerini etkisi altına alan kokunun nedeni araştırılmaya başlandı. Kokunun Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde bulunan ve İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine vidanjörler tarafından boşaltılan kimyasal atık sonucu meydana geldiği buradan da 2 kilometre uzaklıktaki mahallelerde açığa çıktığı belirtildi. Kimyasal atık sonucu meydana gelen kokudan etkilenen 97 kişinin hastanede tedavi altına alınırken bazılarının ise ifadesine başvuruldu.



4 VİDANJÖRDEN DÖKÜLMÜŞ



Savcılık olayla ilgili 20'nin üzerinde vidanjörden alınan numuneler ile olay yerinden elde edilen numuneleri Adli Tıp Kurumu'na göndererek kimyasalların hangi vidanjörlerden boşaltıldığının tespit edilmesini istedi. Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporda kanalizasyona dökülen atıkların 4 vidanjör tarafından boşaltıldığını belirledi. Çok sayıda kimyasal atığın döküldüğü tespit edilirken bazı kimyasalların insan sağlığına zararlı olduğu öğrenildi.



4 ŞOFÖR, 3 ŞİRKET SAHİBİ, 1 MÜHENDİS GÖZALTINDA



Savcılık bu vidanjörler üzerinden şirketlere ve sorumlulara ulaştı. 4 vidanjörün 3 ayrı şirkete ait olduğu ve bu vidanjörlerin olaydan 1 ay önce de aynı yere döküm yaptığı öğrenildi. 4 şoför, 3 şirket sahibi ve 1 mühendis gözaltına alındı. Mühendisle ilgili işlemin “kamu görevlisinin suçu bildirmeme” suçundan yapıldığı belirtildi. Gözaltı sayısının artabileceği değerlendirilen soruşturmada 8 şüpheli adliyeye getirilecek.

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