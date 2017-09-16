Kings’in dünya prömiyeri yapıldı

2016’da Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar’a aday olan “Mustang” ile tartışma yaratan Deniz Gamze Ergüven, ikinci filmi Kings'de soluğu Hollywood’da aldı. Gazete Habertürk'te Kerem Akça, Kings'i kaleme aldı.

Hollywood dediysek yanlış anlaşılmasın, “Kings” büyük bütçeli bir Amerikan filmi değil. Ama The Orchard’ın Oscar’a pazarladığı ‘Afro-Amerikalıların haklarını koruma’ projelerinden bir yenisi. Film, 1991’de bir polisin saldırısına uğrayan siyahi taksi şoförü Rodney King’in davasının etrafında yaşanan insani bir olayı anlatıyor. Halle Berry’nin yardıma muhtaç anne karakteri Millie, arşiv görüntülerinden destek alan bir mücadelenin merkezine yerleşiyor.

Açıkçası Ergüven’in biri hayali diğeri gerçekçi iki seks sahnesiyle de tartışma yaratabileceği söylenebilir. Elindeki olayı da arşiv görüntülerinin çok fazla ötesine götürememiş. Yönetmen, “Mustang”teki teknik ekibini korurken, besteci Warren Ellis’e Nick Cave’i de eklemiş. Ama bu uyum ‘etkili müzik’ dışında fayda etmemiş. Siyahilere yapılan kıyım “Son Durak” (“Fruitvale Station”, 2013) tutarlı bir filme dönüştürülmemiş. Aksine Ergüven, iyi niyetli denemelerini bir bütüne kavuşturamıyor, politik açıdan da özenti duruyor.