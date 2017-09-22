Kingsman: Altın Çember ile macera kaldığı yerden devam ediyor!

Kingsman: Altın Çember filmi 22 Eylül’de yani bugün gösterime girdi. Merakla beklenen Kingsman: Altın Çember filmi, 2014 yılında yayınlanan Kingsman: The Secret Service (Kingsman: Gizli Servis) filminin devamı niteliğinde.

Dünyayı kurtarmak amacıyla hareket eden ajan ekibi Kingsman, izleyiciye komedi, macera ve casusluk unsurlarını barındıran, heyecanı sürekli tırmanışta olan eğlenceli bir hikaye sunuyor.

Kingsman: Altın Çember filminin konusu ne?

İlk film Kingsman: Gizli Servis filmindeki Kingsman ajanlarının maceraları devam ediyor. Kingsman ajanlarının merkezleri yok edilir ve ajanlar tekrar harekete geçmek zorunda kalır. Başka bir casus teşkilatıyla birlikte hareket eden Kingsman ajanları, dünyayı kurtarmak üzerine zorlu ve eğlenceli bir maceraya atılırlar.

Kingsman: Altın Çember filmi oyuncuları

Kingsman: Altın Çember filminin yönetmeni Matthew Vaughn. Kingsman: Altın Çember filminin oyuncuları ise, Colin Firth, Mark Strong, Julianne Moore, Taron Egerton, Halle Berry, Channing Tatum, Pedro Pascal ve Jeff Bridges.