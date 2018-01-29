Kırgın Çiçekler 107. yeni bölümü izleyici tarafından merakla bekleniyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde, Meral Ejder ve Macide'yle yüzleşmek için hareket geçer. Nazan'ın evine yerleşen Yavuz, herkesin güvenini kazanırken, karanlık yüzünü saklar. İşte Kırgn Çiçekler'in 107. yeni bölümünde yaşancaklar.

KIRGIN ÇİÇEKLER 107. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

"Macide bizim bütün parayı çöpe atmış!"

Kader'in şirketinin kasasının boşaldığını duyan Meral, Ejder ve Macide'yle yüzleşir. Her şeyi Kader'e anlatacağını söyleyince Macide, Meral'e para teklif eder.

Songül doktor kontrolünde bebeğin cinsiyetini öğrenmek ister. Sürpriz kalmasını isteyen Güney, duymamak için her yolu dener. Feride ve Toprak, Büşra'nın sınıf arkadaşına yardım etmek isterken, başları belaya girer. Nazan'ın evine yerleşen Yavuz, herkesin güvenini kazanırken, karanlık yüzünü saklamaktadır. Macide ortadan yok olunca, Kader'in bütün servetini çaldığı ortaya çıkar.

KIRGIN ÇİÇEKLER OSN BÖLÜM ÖZETİ

Kader iflasa sürükleniyor

Serkan ve Defne'nin biyolojik babası Yavuz, Nazan'ın hayatına kabus gibi çöker. Nazan çocuklarının gerçeği öğrenmemesi için her şeyi yapmaya kararlıdır. Yavuz eve yerleşir. Ali, Tuna'yı kızların evinden göndermek için bir çare bulur. Kader, Tuna ile bir araya gelmek için Meral'den yardım alır. İşler karışınca Serkan ve Cemre arasında ipler gerilir. Şirketin kasasını iyice boşaltan Macide, Kader'i iflasa sürüklemektedir.

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