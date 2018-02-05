Kırgın Çiçekler, 29 Haziran 2015 tarihinden beri atv'de yayınlanan bir dram, gençlik ve aile dizisidir. Başrollerini; İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker gibi isimlerin paylaştığı Kırgın Çiçekler dizisi 108. yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Peki, Kırgın Çiçekler 108. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, Kırgın Çiçekler 108. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER 108. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yavuz, Kader'i izlerken, Sedef'e yakalanır. Feride, Toprak'ın onu aldattığını düşünerek, takip etmeye başlar. Neriman kira için kızları sıkıştırınca para kazanma telaşına düşerler. Eylül takıdan kazandığı parayı çaldırır. Ali kızlara kendini savunma dersleri verir. Kader bütün servetini kaybeder. Nazan, Yavuz'un geçmişiyle ilgili şok edici şeyler öğrenince araları iyice gerilir. Yavuz son çare olarak Serkan'a babası olduğunu söylemeye karar verir.

KIRGIN ÇİÇEKLER 108. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIRGIN ÇİÇEKLER 107. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kader'in şirketinin kasasının boşaldığını duyan Meral, Ejder ve Macide'yle yüzleşir. Her şeyi Kader'e anlatacağını söyleyince Macide, Meral'e para teklif eder. Songül doktor kontrolünde bebeğin cinsiyetini öğrenmek ister. Sürpriz kalmasını isteyen Güney, duymamak için her yolu dener.

Feride ve Toprak, Büşra'nın sınıf arkadaşına yardım etmek isterken, başları belaya girer. Nazan'ın evine yerleşen Yavuz, herkesin güvenini kazanırken, karanlık yüzünü saklamaktadır. Macide ortadan yok olunca, Kader'in bütün servetini çaldığı ortaya çıkar.

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