Kırgın Çiçekler, 29 Haziran 2015 tarihinden beri atv'de yayınlanan bir dram, gençlik ve aile dizisidir. Başrollerini; İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker gibi isimlerin paylaştığı Kırgın Çiçekler dizisi 109. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Peki, yeni bölümde Kader nasıl zor anlar yaşayacak? İşte Kırgın Çiçekler 109. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER 109. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan, Nazan'la yüzleşir. Defne, Yavuz'un babaları olduğunu öğrenir. Nazan, Yavuz'un gerçek yüzünü bildiği için korku içindedir. Bütün karşı çıkmalarına rağmen Yavuz evlerine yerleşir. Evi satılmak üzere olan Kader zor durumdadır. Yavuz yardım edeceğini söyleyince adamın iyi niyetli olduğuna inanır. Olaylar kimsenin tahmin edemeyeceği bir noktaya sürüklenince herkes büyük şok yaşar.

KIRGIN ÇİÇEKLER 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kırgın Çiçekler dizisi 109. yeni bölümü ile 12 Şubat (bugün) Pazartesi 20:00'de ATV' de yayınlanacak!

KIRGIN ÇİÇEKLER 108. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yavuz, Kader'i izlerken, Sedef'e yakalanır. Feride, Toprak'ın onu aldattığını düşünerek, takip etmeye başlar. Neriman kira için kızları sıkıştırınca para kazanma telaşına düşerler. Eylül takıdan kazandığı parayı çaldırır.

Ali kızlara kendini savunma dersleri verir. Kader bütün servetini kaybeder. Nazan, Yavuz'un geçmişiyle ilgili şok edici şeyler öğrenince araları iyice gerilir. Yavuz son çare olarak Serkan'a babası olduğunu söylemeye karar verir.

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