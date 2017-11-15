Vali Yardımcısı'nın odasına ayakkabılarını çıkararak giren teyze gündem oldu

Kırıkkale'de, Vali Yardımcısının odasına 'halı kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkaran Hüsne Keser'in fotoğrafı dikkat çekti. 82 yaşındaki Hüsne Keser, kömür yardımı talebini iletmek için Vali Yardımcısı Ayhan Özkan'ın makamında, 'halı kirlenmesin' diye ayakkabılarını odaya girişte bıraktı.
Hüsne Keser, kışın evinde yakacak olarak kullanmak için kömür yardımı talebini iletmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan sorumlu Vali Yarıdmcısı Ayhan Özkan'ın makamına gitti. Odaya giren Hüsne Keser, ortada bulunan halının kirlenmemesi için ayakkabılarını çıkarmak istedi.
VALİ YARDIMCISININ ISRARINA RAĞMEN AYAKKABILARINI ODANIN GİRİŞİNDE ÇIKARIP ODAYA ÖYLE GİRDİ
Keser, Vali Yardımcısı Özkan'ın ısrarlarına rağmen ayakkabılarını odanın girişinde çıkarıp, çoraplarıyla halıya basarak koltuğa oturdu. Vali Yardımcısı Özkan, kömür yardımı talebinde bulunan Hüsne Keser'e, yardımcı olacakları sözünü verdi. Keser, ardından ayakkabılarını tekrar giyip odadan çıkarak evine gitti.
"TEMİZ HALIYA BASMAYA KIYAMAM"
Vali Yardımcısı Özkan, Hüsne Keser'in ayakkabılarının altı temiz olmasına ve ısrarla çıkarmamasını söylemesine rağmen çoraplarıyla halıya bastığını söyleyerek şöyle konuştu:
"Yerde halıyı görünce, 'Temiz halıya basmaya kıyamam' diyerek ayakkabısını çıkardı. Benim ısrarım üzerine de, 'Bu bizim görgümüzdür, atalarımızdan gelen bir olaydır' dedi. 'Temiz yerlere ayakkabı çıkarılarak girilir' dedi. Çıkarmaması için ısrar etmeme ve ayakkabısı temiz olmasına rağmen çıkardı. Düşüncesi ve nezaketi nedeniyle biz de kendisine teşekkür ettik. Kömür için de kendisine yardımcı olacağız."
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