Kırılmaz cam nedir? Kırılmaz cam alırken nelere dikkat edilmeli?

Cep telefonlarının dokunmatik büyük ekranları, en pahallı parçalarından biri. Cep telefonlarının düşmesi gibi durumlarda ekranların kırılması durumunda telefon firmaları garanti kapsamından çıktığı gerekçesiyle ekranları oldukça yüksek fiyatlara değiştiriyor. Çoğu kullanıcı bu durumla karşılaşamamak için kırılmaz cam (temperli cam) alarak tefonlarını darbelere karşı korumaya çalışıyor. Pekiş kırılmaz cam nedir? Türketici, kırılmaz cam alırken nelere dikkat etmeli? sorularına cevap aradık.

KIRILMAZ CAM NEDİR?

Cep telefonlarının dokunmatik ekranlarının krılımasını önlemek amacıyla kullanılan, normal cama göre darbeye daha dayanıklı cam türüdür. Kırılmaz cam yapısı itibariyle normal cama nazaran çok daha dayanıklı bir cam türü olarak bilinir. Yüksek sıcaklıklara ve çeşitli darbelere karşı dayanıklı olan bu cam türü elbette sert darbeler nedeni ile çatlayıp kırılabilir ancak boncuk boncuk parçalandığı için ne telefona ne de kullanıcıya zarar vermez.

KIRILMAZ CAMIN FİYATI NE KADAR?

Günümüzde kırılmaz camlar pek çok marka tarafından üretilmektedir. Bu ürünler yapısı, kalınlığı ve elbette kalitesi ile fiyat açısından şekillenmektedir. Bu durum da her kullanıcıya ve her bütçeye uygun ürünlerin satışa sunulması anlamına gelmektedir. Çoğu yerde 10 liradan başlayan kırılmaz cam fiyatı kalitesine göre, yüzlerce liraya kadar çıkabilir. Ömürlük bir ekran koruyucu isteyen kişilerin elbette biraz daha fazla para ödemesi gerekir. Ancak yine de ortalama bir fiyata uzun süre dayanacak bir kırılmaz cam satın almak mümkündür.

KIRILMAZ CAM NEREDEN ALINIR?

Kırılmaz camları günümüzde pek çok noktada bulmak mümkündür. Telefon satışı yapan noktalardan marketlere kadar birçok noktada satışa sunulan bu ürünler internet üzerinde de rahatlıkla bulunabilmektedir.

TEMPERED GLASS KORUYUCU NEDiR?

İsminden de anlaşılacağı üzere bu tür koruyucular, camdan yapılmıştır. Tempering işlemi, camın bir yaprak halini alacak kadar ısıtılmasından ve hızla soğutulmasından oluşur. Sonuçta ortaya biraz daha dayanıklı bir cam parçası çıkar.

Bir koruyucunun tempered glass olduğunu anlamanın ilk yolu, camın şeklini koruması ve sert olmasıdır. Sert olması sayesinde koruyucuyu ekranla hizalamak daha kolaydır.

9H SERTLİK NE ANLAMA GELİYOR?

Ekranın 9H kalemle (en sert kalem standardı) çizilemediğini söyler. Müthiş bir test olduğu söylenemez ancak en azından üreticinin buna dikkat ettiğini gösteriyor olabilir.

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