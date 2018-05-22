Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi'ndeki bir restoranda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Seyfullah Ö. yanındaki silahla Emin ve kardeşi Yaşar Bulanık'a ateş etti. İki kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, Seyfullah Ö. ile kavgaya karıştığı iddia edilen Yunus Ö. ve Ergün T. olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, kardeşlerin cesetleri Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüphelilerin olay yerine geldikleri değerlendirilen iki otomobil de çekici yardımıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olaya karışan kişilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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