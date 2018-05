Kısa ve güzel 19 Mayıs şiirleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. 19 Mayıs 1919 günü Atatürk'ün Samsun’a ayak basması ile Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı gündür. Binlerce kişi bayramın yaklaşmasıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'yla ilgili kısa ve güzel şiirleri araştırmaya başladı. İşte en güzel, kısa ve anlamlı 19 Mayıs şiirleri...

19 MAYIS'IN ÖNEMİ

Büyük Önder Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak 'Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattı. Türk Milleti, tüm imkansızlıklara rağmen gösterdiği fedakarlık, feraset ve cesaretle Kurtuluş Savaşı'nda zafere ulaştı. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Türk Milleti'nin kahramanlığı ile zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs, "ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI" olarak her yıl kutlanmaya başlandı.

19 MAYIS'IN TARİHÇESİ

Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de ilk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde "Atatürk Günü" adında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın attığı adımlarla Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen yüzlerce sporcunun katılımıyla spor günü olarak kutlanmaya devam edilmiştir. Kutlamaların ardından bir süre sonra yapılan Spor Kongresi'nde Beşiktaş Kurucu üyelerinden olan Ahmet Fetheri Aşeni, Atatürk Günü'nün tüm gençliğe hitap etmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" olarak adının değişmesini teklif etmiştir. Kongrede onaylanan öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onay vermesiyle yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihinde çıkarılan kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bayram, 12 Eylül askeri darbesinin ardından "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adına bürünmüştür.

19 MAYIS ŞİİRLERİ

19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.

Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.

Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.

Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var…

Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,

Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,

Bir emanet taşırız, Ata’mıza söz verdik.

Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak…

Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,

Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.

Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı…

Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.

Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?

Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,

Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi…

İ. HAKKI TALAS

ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA

Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan anayurda

Kemâl Paşa’nın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz’in hâlini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemâl Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum’a kadar.

BİR KURTULUŞ DESTANI

Osmanlıydı bir zaman tarihler yazan,

Dört bir yana kök salmış, kükreyen aslan.

Asırlarca yaşadı, nesil geçti aradan,

Zayıfladı kuvvetçe, dediler "hasta adam".

Asiler çıktı, Osmanlıya başkaldıranlar,

Fitneyle parçaladı hain düşmanlar.

Küçüldü topraklar savaşlarda bir yandan,

Atmak istediler Türkü Anadoludan.

Bir inançla gürledi, yüce Türk milleti,

Önder seçti kendine Mustafa Kemali.

Millet birlik oldu, koştu düşman üstüne,

Nice canlar verildi, Maraş, Urfa, Antep e.

Cephelerde Mehmetçiğin Allah sedası,

Temizlendi düşmandan güney, doğu, batısı.

Ay ve yıldız dalgalandı akan kanlar üstüne,

Ve ölümsüz marşımız doğdu Mehmet Âkifle.

Büyük harpler yaşadı bu vatan, bu topraklar,

Yine de bir nebze susmadı gök kubbede ezanlar.

Büyük Ata önder oldu, açtı Millet Meclisi,

Daha sonra kuruldu Milletin İradesi.

Binlerce şehidiyle aldı, Türk milleti vatanı,

Tarihe şerefiyle yazıldı, bu "Kurtuluş Destanı".

Bu "Kurtuluş Destanı"dır kuşak boyu sürecek,

İlelebet, yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecek

Erdoğan GÜNEŞ

'NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!'

Duyurdu dünyaya, Türkün gücünü

Ününü şanını, yaydı ATATÜRK!

Kahrolan milletinin, aldı öcünü

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Yoktu gözünü, onun korkutan

Alacaktı vatanı, çakaldan kurttan

Ordunun yanında, o baş komutan

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Vatanı almanın, yolu akıldı

Süngüler düşmana, doğru takıldı

En büyük adım,o gün atıldı

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Kırıldı düşmanın, beli büküldü

Alındı ciğeri, o gün söküldü

İzmir'de denize, hepsi döküldü

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Kanlara boyandı, aziz toprağım

Göndere çekildi, nazlı bayrağım

Şükürler olsun, sana ALLAH'ım

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Türklüğün şanını, yaydı ATATÜRK!

Türklüğün şanını, yaydı ATATÜRK!

19 MAYIS

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Atayı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan TÜRK GENÇLERİ

ON DOKUZ MAYISTA SAMSUN UFKUNDAN

Bir güneş yükseldi göklere doğru

Bir millet uyandı derin uykudan,

Koştu o parlayan güneşe doğru

Bu güneş hürriyetin müjdecisiydi

Mustafa Kemal’in ta kendisiydi

İşte, hakiki kurtuluşu ölmekte bulan bu “Güneş”, Samsun’da doğarken “Ya İstiklal Ya Ölüm!” parolasıyla doğmuş, halkın kurtuluşa giden önderi olmuştur.

Bu Güneş; Samsun’dan sonra, Amasya, Sivas, Erzurum ve oradan da yeni bir Türk devletinin kuruluş meşalesini yakmak için Ankara’da doğacaktır.

İşte on dokuz Mayıs

Vardık bir kapısına Anadolu’nun, önlerine Samsun’un.

Öyle büyüdü ki ağzımız,

Öyle acıktık ki,

Bize ekmek değil, dağ sunun

Tez Erzurum’a, Sivas’a, Ankara’ya...

On dokuz Mayıs Atatürk’ün doğum günüdür. On dokuz Mayıs, kurtuluş güneşinin Samsun’da parladığı gündür. On dokuz Mayıs Türk Milletinin, kurtuluşa adımını attığı gündür. On dokuz Mayıs Türk Milletinin önderini bulduğu gündür.

Bu önder vatanı düşmandan kurtardı. Yeni Türk Devletinin temellerini attı. Yeni Türk Devletini kurdu ve biz gençlere emanet etti. Emanet ederken de şöyle dedi:

“Gençler!... Cesaretimizi pekiştiren, sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık ve uygarlığın, vatan sevgisinin en değerli sembolü olacaksınız.”

Gençler vatan size emanet edilmiştir. Onu en iyi şekilde yüceltecek ve koruyacak sizlersiniz.

