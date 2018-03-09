Kısalan bacağı ‘ilizarov’la uzadı

Babasının kamu görevi nedeniyle KKTC’de ikiz kardeşi Enes Efe ile birlikte dünyaya “Merhaba” diyen Ecrin Bulem Çiftçi, daha 15 günlük bebekken 20 milyonda 1 görülen kemik enfeksiyonu (osteomiyelit) hastalığına yakalandı.

Gazete Habertürk'ten Sevgi Çavuşoğlu'nun haberine göre; kemik büyüme çekirdeğine sıçrayan enfeksiyon, sol bacağının gelişmesini engelleyerek sağ bacağından 6 santim kısa ve eğri olmasına neden oldu. 4.5 yaşına gelen Ecrin’in sol bacağındaki kısalık ve eğrilik, Prof. Dr. Mustafa Kürklü tarafından İlizarov yöntemiyle giderildi. Ecrin, şimdi ikizi ile birlikte sağlıklı bacakları ile büyümenin ve yürümenin keyfini yaşıyor. Prof. Dr. Kürklü, çok nadir görülen kemik enfeksiyonu hastalığının çocuklarda daha çok boğaz ve idrar yolu enfeksiyonu kaynaklı olduğunu belirterek, “Ecrin’in sol bacağı ve belindeki eğrilikler düzeldi, bacağı da 7 santim uzatıldı. Neden 7 santim? Çünkü sol bacağındaki büyüme hızı yavaş olduğundan zamanla sağ bacağı ile eşitlenecek ve 11-12 yaşına kadar herhangi bir kısalık oluşmayacak” dedi.

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