Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özgür Öz, kışın görülme sıklığı artan gribal enfeksiyonların, kalp rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini ifade ederek şunları söyledi: “Kış mevsiminde soğuk hava, günlük fiziksel aktivitenin azalmasına, gecelerin uzun olması besin tüketiminin artmasına, havaların daha karanlık seyretmesi psikolojik bozukluklara yol açabilmektedir. Tüm bunlar kalp damar hastalığı risk faktörlerinin yoğunlaşması anlamına gelmektedir. Kış mevsiminde özellikle gribal enfeksiyonlar kalp yükünü artırabilmekte, kalp yetmezliğinin şiddetlenmesine ve kalp krizi risklerinin artışına neden olabilmektedir.”
KIŞ MEVSİMİNDE KALP KRİZİ RİSKİNE DİKKAT!
Kış mevsiminin, kalp damar hastalıkları üzerine birtakım olumsuzluklar getirebildiğine dikkat çeken Dr. Özgür Öz, “Soğuk hava kas spazmlarına, dolayısıyla kalp damar darlıklarının ilerlemesine, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi belirtilerin artmasına ve kişinin fonksiyonel kapasitesinde azalmaya neden olur. Yine soğuk hava kanın pıhtılaşmaya olan yatkınlığını artırdığından özellikle kalp damar hastalığı olanlarda damar içinin pıhtı ile tam tıkanması yani kalp krizi ya da inme ihtimalini artırmaktadır” dedi.
KALP VE DAMAR HASTALIKLARI YÜZDE 80 ORANINDA ÖNLENEBİLİR
Kalp damar hastalıklarının yüzde 80 oranında gerekli tedbirlerin alınması, erken teşhis ve tedaviler ile önlenebileceğini belirten Öz, “Kışa özel tüm bu risk artışlarına karşı bilinçli davranarak ve önlem alarak hastalık riski azaltılabilir. Sağlıklı dahi olsa 40 yaşına gelmiş bir kişinin risk yoğunluğunun değerlendirilmesi ve doğru önerileri alabilmesi için kardiyoloji muayenesi olması, beslenme konusuna özen göstermesi, fiziksel aktiviteleri azaltmaması, yüksek risk grubunda ise kışa girmeden grip aşısını yaptırması gerekir.
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