Kıtalararası roketle seyahat 1 saat sürecek

Avustralya’da gerçekleştirilen bir konferansta Mars ve Ay ile ilgili projelerini anlatması beklenen Musk, herkesi şaşırtan projesini duyurdu: "Dünyanın her yerine yarım saatte yolculuk edeceğiz."

Musk, SpaceX çatısı altında BFR (Big Falcon Rocket) adının verdiği projesiyle Falcon 9 benzeri roketle kıtalar arası yolcu taşımacılığı yapmayı hedefliyor. Roketlerin kıtalararası toplu taşımacılığa ve havacılığa yeni bir soluk getireceği projenin ilk videosu yayınlandı.

Önümüzdeki 6 ila 9 ay içinde ilk kıtalararası roketin inşasına başlayacaklarını söyleyen Musk, ilk sefer hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. "Dünya üzerindeki çoğu yere 30 ila 60 dakikanın altında uçun. Koltuk başına maliyet havayollarındaki ekonomik bilet gibi" diyerek paylaştığı projesinde, roketler güneş sistemimizde seyahat etmek için üretilen ve saatte maksimum 27 bin kilometre hıza ulaşabilecek.

Kullanılabilir roket projesi ile hedeflenen seyahat süreleri ise şöyle;

Hong Kong’dan Singapur’a – 22 dakika

Los Angeles’tan Toronto’ya – 24 dakika

Bangkok’tan Dubai’ye – 27 dakika

New York’tan Paris’e – 30 dakika

Londra’dan Dubai’ye – 29 dakika

spacex

elon musk

Yapay Zeka

roket

yolculuk

Big Falcon Rocket