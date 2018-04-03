Siirt'te koyun otlatırken kitap okuma anları MOBESE kameralarınca kaydedilen 15 yaşındaki Kader Özer, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi.

Biri down sendromlu 10 kardeşi bulunan Özer'in boş bir arazide koyun otlattığı sırada kitap okuyuşu, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, Özer'i İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında İstanbul ve Çanakkele'yi gezecek öğrenci grubuna dahil etti.



Cerrah olmak isteyen 15 yaşındaki Kader Özer, Habertürk TV'nin canlı yayınında soruları yanıtladı.

Huzurlu bulduğu her ortamda kitap okuduğunu belirten Özer, kitap okuma alışkanlığını kardeşlerine de aşıladığını söyledi. Kitapların arka sayfalarını okuduktan sonra içeriğini merak eden, böylelikle de kitap okumaya merak saldığını ekleyen Kader, en sevdiği kitabın Halit Hüseyni tarafından yazılan Bin Muhteşem Güneş olduğunu ifade etti.

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