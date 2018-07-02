Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’nın setinde talihsiz kaza!

Yılmaz Erdoğan imzalı ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ adlı filmin Balat’ta gerçekleştirilen çekimlerinin ilk gününde talihsiz bir kaza yaşandı. Başı yarılan ve bileklerinde kesikler oluşan dublör, ilkyardım ekibinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Filmin başrol oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ büyük bir üzüntü yaşadı