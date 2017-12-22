Erhan Timuroğlu, İstanbul Ataşehir’de 28 Şubat gecesi 24 yaşındaki kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu uykudan uyandırıp tabancayla öldürmüş, firardayken eski ortağının işyerini kurşulamış ve cinayetten 260 gün sonra yakalanmıştı. Tutuklanan Timuroğlu, poliste susma hakkını kullanmış, sonra savcılıkta 2 sayfalık ifade vermişti. Timuroğlu, savcılık ifadesinde kız kardeşinin bir ilişkisi olduğunu iddia etti ve şunları anlattı:

“Bostancı’da restoran işletirken Bekir’le tanıştık. Kafamız uyuştu. İş ortaklığına girdik. Ailesini de tanıyordum. Başından 2 evlilik geçmişti. Bu olaydan bir süre önce Ceylan’ın doğum günü vardı. Doğum gününe katılamadım. Ona telefonda bir araba hediye edeceğimi söyledim, arabayı almak üzere Bekir’in galerisini gelmesini istedim. Bekir’le orada tanıştılar. Zaman zaman kardeşime o şahıstan uzak durmasını söylüyordum.”

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre kardeşini öldürdüğü gece Ceylan’ın çocukluğundan bu yana tanıdığı arkadaşlarını yolda gördüğünü aktaran Timuroğlu, şunları ifade etti:

“Bir ağabey olarak gece saati olduğu için ‘Akıllı olun, buralarda dolaşmayın’ diye nasihatta bulundum. Arkadaşları bana ‘Sen önce kız kardeşine ve iş ortağına sahip çık’ dedi. Çok şaşırdım. Kız kardeşimin erkek arkadaşı vardı. Ceylan’ı istemeye geleceklerdi. Bekir’i aradım. Ulaşamadım. Muhtemelen Bekir’i bu durumdan haberdar etmişlerdi. Sonra kardeşimin arkadaşlarından Bekir T.’nin kız kardeşimin banka hesabına 10 bin lira para yatırdığını da duydum. İyice dolmuştum. O tarihte Ceylan, anne ve babamla kalıyordu. Üzerimde tabanca vardı. Eve gittim, bu olay yaşandı.”

Firardayken sosyal medyada açılan sayfadan paylaşılan tehdit mesajlarını Bekir T.’nin yazdığını iddia eden Timuroğlu, bu nedenle işyerini kurşun yağmuruna tuttuğunu anlattı. Ergenekon davası sanıklarından Timuroğlu, Cumhuriyet Gazetesi’ne el bombası atılması ile Danıştay baskınına katıldığı gerekçesiyle 8 yıl hapis yatmıştı.

Ceylan Timuroğlu

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