Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kız kardeşini kaçıran gencin ağabeyi 32 yaşındaki Erhan Çalışkan'ı tabancayla vurarak öldüren 23 yaşındaki Emrullah B., polise teslim oldu.



DHA'nın haberine göre olay, dün öğleden sonra 600 Evler Mahallesi´nde meydana gledi. Yeni Mahalle´de oturan Çalışkan ve B. aileleri arasında geçen yıl kız kaçırma meselesi yüzünden husumet oluştu. Bu nedenle zaman zaman aileler arasında tartışma yaşandı. Dün Emrullah B. ile babası, kız kardeşini kaçıran gencin ağabeyi Erhan Çalışkan'ın bir kahvehanede olduğunu öğrendi. Kahvehanenin önüne giden baba ile oğlu, Erhan Çalışkan'ın dışarı çıkmasını bekledi. Emrullah B., bir süre sonra kahvehaneden çıkan Çalışkan'a 9 el ateş etti. Vücuduna isabet eden 7 kurşunla yaralanan Erhan Çalışkan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Olay yerinden, babasıyla birlikte beyaz bir araçla kaçan Emrullah B., Bandırma Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. B.'nin babasının da arandığı bildirildi.

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