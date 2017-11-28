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3- KIZGINLIK BAŞ AĞRISI YAPIYOR

Heyecan ya da öfke gibi duygular, vücudu uçuş ya da uçuş moduna sokan stres hormonları kortizol, adrenalin ve testosteronun salınmasına neden oluyor. Kimyasal dalgalanma, beyindeki kan akışını artırır, beyindeki kan damarlarının ve sinirlerin şişmesini tetikler. Bu da tansiyonun yükselmesine ve baş ağrısına neden olabilir. 422 sağlıklı erişkin üzerinde yapılan bir araştırma, kronik baş ağrısı olanların 'öfke ölçeği'nde önemli derecede yüksek puan buldular.