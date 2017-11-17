Klavye Delikanlıları 7. bölüm 2. fragmanı: Romantik komedi başlıyor!

SHOW TV'de Pazar akşamları ekrana gelen ve izleyicilerin büyük ilgiyle izlediği Klavye Delikanlıları 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı sonrasında izleyiciler yeni bölüm için heyecanlı bekleyişe başladı. İşte Klavye Delikanlıları 7. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları.

ROMANTİK KOMEDİ BAŞLIYOR!

Show TV'nin eğlenceli dizisi Klavye Delikanlıları’nın 7. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Kuzen Volki’nin evlendiği, Kerem ve Selen’in arasının düzeldiği, Bayram ve Seyran’ın dolu dizgin aşk yaşadığı tanıtıma Çocuktan Al Haberi’nin meşhur minikleri Efe ve Ebrar renk katıyor.

Klavye Delikanlıları yeni nesil gençliği ve onların aileleriyle olan hikayesini Her Pazar ekrana taşıyor.

KLAVYE DELİKANLILARI 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Klavye Delikanlıları’nın Pazar akşamı ekrana gelecek 7. bölümünde;

Sosyal Medya Olimpiyatları’nı sıfır sıyrıkla atlattığını düşünen ekibimiz, yarışma boyunca içlerine sızan polisi fark etmemiş ve kendilerini siber suçlara yakalanmış halde bulmuşlardır. Komiser Cevdet ve Komiser Sibel ekibimizi sorgu odalarında ağırlamak için son derece heveslidir.

Hiko Dayı, Nergis’ten bir kızları olduğunu öğrendiğinden beri kendinde değildir. Kızıyla tanışmak konusunda gelgitler yaşarken mahallenin meselelerini ihmal etmemeye ve hayatına sorumluluk alarak devam etmeye çalışmaktadır. Kuzen Volki, ilk görüşte aşık olmuş, Bayram’laşmaya başlamışken; Bayram, Seyran’a olan hislerinin ne kadar ciddi olduğunun farkına varır.

Kalbi kırık Kerem, Selen’i unutmak için çabalamaya devam etmektedir. Semiha oğlunun başına gelenlere üzülürken Veli Dayıoğlu ve Selen’in ailesini bir arada görür ve Kerem’in daha fazla yara almaması için kolları sıvar. Ekibimizi yine büyük bir sınav ve komik olaylar bekliyordur.

Süreç Film // Ali Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği, genel yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı, senaryosunu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi’nin yazdığı Klavye Delikanlıları’nda Rasim Öztekin, Kaan Yıldırım, Vildan Atasever, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın, Selen Seyven, Seray Sever, Gül Onat, Cengiz Küçükayvaz, Sinan Çalışkanoğlu, Filiz Taşbaş, İpek Tenolcay ve Mert Asker rol alıyor.

Klavye Delikanlıları’nın merakla beklenen yeni bölümü 19 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Show TV'de!

Klavye Delikanlıları

Klavye Delikanlıları 7. bölüm 2. fragmanı

Klavye Delikanlıları 7. bölüm fragmanı

Klavye Delikanlıları yeni bölüm fragmanı