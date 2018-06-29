Uzmanlar, kirli klimanın oluşturduğu bakterilerin kemoterapi tedavisi görenler ile kronik böbrek ve akciğer rahatsızlığı bulunan hastalar için tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek, bazı bakterilerin ölüme bile neden olabileceğini vurguladı. Temizlenen klimanın faturalarda tasarruf sağladığını dile getiren uzmanlar ayrıca, otel ve hastane çalışanlarına da uyarılarda bulundu.
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Bayiz, temizlenmeyen klimanın ürettiği bakteri ve küf mantarlarının solunum yoluyla insan vücudunda ciddi hastalıklara neden olabileceğine dikkat çekti.
Yaz aylarında artan klima kullanımı hastalıkları da beraberinde getiriyor. İklim değişikliğinin etkisiyle giderek yükselen sıcaklıklar evlerde ve iş yerlerinde klima kullanımının artmasına neden olurken, klimanın sağlığa etkisi ve doğru kullanımı hakkında uzmanlar uyarıda bulundu.
Doç. Dr. Hülya Bayiz, temizlenmeyen klimanın ürettiği bakteri ve küf mantarlarının solunum yoluyla insan vücudunda ciddi hastalıklara neden olabileceğine dikkat çekti. Bazı bakterilerin ölüme bile neden olabileceğini işaret eden Bayiz, şeker ve kemoterapi tedavisi gören hastaların dikkat etmesi gerektiğini, hastane ve otel çalışanlarının ise risk grubunda olduğunu vurguladı.
“OTEL VE HASTANE ÇALIŞANLARI RİSK ALTINDA”
Klimanın ürettiği bakterilerin solunmasının hafif soğuk algınlığı ateş, halsizlik, baş ağrısı, grip gibi hastalıklardan ciddi solunumsal enfeksiyonlara kadar uzanan yelpazede hastalıklara neden olabileceğini anlatan Bayiz, "Bunların en ciddisi ve nadir görülen ancak öldürme potansiyeli olan lejyoner hastalığıdır. Lejyonella bakterisi enfeksiyondan sorumludur. Bu bakteri, klimaların filtre sistemlerinde, uygun nem ve ısıda çoğalıp buralardan ortam havasına dağılmaktadır. Salgınlar, sıklıkla otel ve hastanelerde olmakla birlikte, tek tek vakalar da bildirilmiştir. Büyük otel ile iş yerlerinde, havalandırma işçileri ve sağlık personeli riskli gruplar arasında. Bakteri alan kişinin vücut direnci de hastalığın oluşmasında önem taşır. Şeker, kemoterapi, kronik böbrek ve akciğer hastalarında bu oluşum daha yüksek oranlardadır" dedi.
“KOMA VE ÖLÜME NEDEN OLABİLİR”
Hastalığın komaya ve ölüme neden olabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Bayiz, “Bu hastalarda; akciğere ait şikayetler ön planda değildir. Yaygın kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, huzursuzluk ve ateş ön plandadır. Bunun yanı sıra, başlangıçta kuru öksürük, bulantı, kusma, ishal gibi sindirim sistemi bulguları da yaygındır. Buna ek olarak konsantrasyon bozukluğu hatta koma bile olabilir” diye konuştu.
“KİRLİ KLİMA FATURAYI ARTIRIYOR”
Klimanın çalışma sıklığına bağlı olarak senede en az 1 kez filtresinin değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Canan Acar ise, klimaların filtre değişiminin yıl içerisinde mutlaka yapılması gerektiğini aktardı. Değişimin ihmal edilmesi durumunda kirlenen filtrenin klimada hava akışının azalmasına veya ünitede donma sorunlarına neden olabileceğini dile getiren Acar, kir filtreli bir klimanın ise faturada yüzde 5 ile 15 arasında bir artışa neden olabileceğine vurgu yaptı.
“FİLTREYİ KİMYASAL ÜRÜNLERLE TEMİZLEMEYİN”
Klima temizliği hakkında önerilerde bulunan Dr. Acar, “Filtre değiştirmemek klimanın ömrünü kısaltır. Klima kapağını açtıktan sonra filtreleri görebilirsiniz. Kiri ve tozu tutan bu filtrelerdir. Filtreleri çıkardıktan sonra tozunu soğuk suyun altında akıtabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, filtre temizliğinde herhangi bir sabun ya da deterjan gibi kimyasal temizlik ürünleri kullanılmaması gerektiğidir. Bunun nedeni, deterjan veya sabun gibi ürünler filtre yüzeyine zarar verebilir ve klimanın üflediği hava aracılığıyla solunum yollarınıza karışabilir, sağlık açısından istenmeyen durumlara yol açabilir” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.