KOAH'ın sigara kullanımı veya partiküllü gazlardan kaynaklandığını ve akciğeri tıkayarak balgam oluşturan bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Reha Çelik, "Ciddi nefes darlığı ve güçsüzlük ya da gücün kaybı şeklinde seyreden bir hastalık ayrıca maliyeti çok pahalı. KOAH genelde ilaçla tedavi ediliyor. Tamamen tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söylemek mümkün değil. Ama hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. Hastanın hayat kalitesi arttırılabilir" diye konuştu.

KOAH'IN SON GELİŞTİRİLEN TEDAVİ YÖNTEMLERİ

DHA'nın haberine göre, son geliştirilen tedavi yöntemleriyle KOAH'ın herhangi bir cerrahi kesinti ve ameliyat yarası olmadan tedavi edildiğini aktaran Doç. Dr. Çelik, "Özellikle hastalar tabi akciğer naklinde büyük cerrahi kesiler ve büyük yaralarla tedavi ediliyorlar. Bu yeni yöntemde endoskopik yani bronkoskopik girişimler uyguluyoruz. Burada herhangi bir cerrahi kesisi olmuyor hastaların. Bir ameliyat yarası yok sadece genel anestezi altında yapılıyor. Nefes borusuna ucunda kamera olan ışık olan bir bronkoskopi dediğimiz aygıtla giriyoruz, ve hastalıklı olan akciğer bölümlerinin hastalıksız olan kısımlarının sağlıklı şekilde çalışmasına izin verecek şekilde devre dışı bırakılmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

KOAH'IN BELİRTİLERİ NELER?

Türkiye’de sigara içen erkek oranın yüzde 68'lere vardığını ve 40 yaşın üstünde sigara içen, egzersiz kapasitesinde de azalma olan her hastanın aslında KOAH olduğunu hesaba katmak gerekiyor.

Doç. Dr. Çelik, "Türkiye'deki hastaların aslında birçoğu KOAH olduğunu dahi bilmiyor. 10 kişiden 8'i KOAH olduğunun farkında değil, bu rakam çok yüksek. Temelde ilk faktör sigaranın terk edilmesi. Çünkü hastaların büyük bir çoğunluğunda asıl maruz kalınan etken sigara. Öncelikle sigarayla beraber gelen hayat alışkanlıkların değiştirilmesi lazım. Eğer ki maruziyetin sebebi mesleki ise çalıştığı ortamdaki gazlar ve partiküller ise belki iş değişikliği ya da bunların önlenmesine yönelik mesleki önlemler alınması gerekiyor. Sigara içen birçok insan başlayan öksürüğü ya da daha ağırlaşan durumu hep sigaraya bağlıyor. Bizim insanımızda birazda inkar davranışı vardır. Bu akciğer kanseri için de geçerli" diye konuştu.

KOAH'ın temel belirtisinin öksürük ve balgamla başladığını söyleyen Doç. Dr. Çelik, "Bizim kronik bronşit diye halkında tabir ettiği durum. Daha sonra nefes darlığı gelişmeye başlıyor. Bu sonuçta akciğerin içine girip de çıkamayan bir hava. Bu tıkanıklığa bağlı olan bir hastalık olduğu için tabi nefes darlığınla beraber hareketlerde bir kısıtlanma başlıyor, kas gücünde kayıp başlıyor. Bu ileri dönemlerde hastanın ileri derecede kilo vermesine ve oksijene bağlı olmasına kadar gelen ciddi bir portföyde hastalık" ifadelerini kullandı.

KOAH HASTALIĞINI KÖKTEN KAZIYAN YÖNTEM!