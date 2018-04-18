Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, 43 yaşındaki Serpil Ertekin ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı iddia edilen D.G. arasında Yeşilova Mahallesi Aykar Sokağı'ndaki evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada D.G, Ertekin'e tabancayla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKALANDI



Ceset, olay yerinde cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayın ardından kaçan şüpheli D.G, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yuvam Akarca mevkisinde gözaltına alındı. Zanlı, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.



Bu arada cinayetin, Ertekin'in 16 yanındaki oğlunun yanında işlendiği belirtildi. Olayı öğrenerek eve gelen Ertekin'in yakınları ise gözyaşı döktü.

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