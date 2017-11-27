Kocaeli'de iş makinesi yanlış binayı yıktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım yapılan bir binada çalışan iş makinesinin kepçesi, yanlışlıkla içinde insanların olduğu başka bir binanın duvarını yıktı.

İHA'nın haberine göre olay, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde özel bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasına ait iş makinesi, kentsel dönüşüm kapsamında 3 katlı bir binanın yıkımı çalışmalarını gerçekleştiriyordu. Bina yıkım çalışmaları sırasında makine kepçesi, yıkımı yapılan binanın yanındaki insanların yaşadığı 4 katlı başka bir binanın 2 katındaki odaların duvarını yıktı. Odalarına iş makinesi kepçesi giren bina sakinleri, dışarı çıktıklarında şaşkına döndü.

İNŞAAT FİRMASI ZARARI KARŞILAMA SÖZÜ VERDİ

Ne olduğunu anlamadan balkona fırlayan apartman sakinleri, "Bize yandaki bina yıkılacağı için bilgi verilmişti, fakat bizim evlerimizin de duvarları yıkıldı" diyerek tepki gösterdi. Üç katlı binanın iki katının oturma odalarının duvarları tamamen yıkılırken, kaza sonrası can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Mağdur olan vatandaşların zararlarının firma tarafından karşılanacağı bildirildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.