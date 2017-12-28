Kocaeli körfezinde koruma altındaki kuş gözlem merkezi sınırlarında kaçak midye avcılığı yapan şahıslar, Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinin kendilerine ceza kesmemesi için denize kaçtı.
İHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ve koruma altındaki kuş gözlem merkezi sularında kaçak midye avcılığı yapan şahıslarla, kendilerini sudan çıkarıp cezai işlem uygulamak isteyen görevliler arasında yaşanan köşe kapmaca ilginç görüntülere sahne oldu. Edinilen bilgiye göre İzmit Körfezi'nde kaçak midye yapan şahısları engellemek isteyen zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, alana gelerek kaçak avcıları denizden çıkmaları konusunda uyardılar.
CEZA YEMEMEK İÇİN DENİZE KAÇTILAR
Kaçak avcıların sudan çıkmaması üzerine zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri polis ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri zaman zaman sudan çıkan kaçak avcıların kimliğini isteyince ceza yemekten korkan avcılar yeniden denize kaçtı. Uzun süre yetkililer tarafından ikna edilemeyen kaçak avcılar, sahil boyunca denizin içerisinden çıkmayarak cezai işlem için kıyıda bekleyen yetkililerin gitmesini bekledi.
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