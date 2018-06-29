Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi 240. Sokak'ta yapımına başlanan bir binanın temel kazısı sırasında, su şebekesi borusunun patlaması nedeniyle bitişikteki yolun bir bölümü çöktü.

AA'nın haberine göre, inşaat alanının bitişiğinde bulunan 3 katlı binanın giriş merdivenlerinin de yıkılması nedeniyle biri yatalak 4 kişi, içeride mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada mahsur kalan 3 kişiyi tahliye ederken, yatalak olan Nazmiye Kaya'yı (85) ise sedye ile evden çıkardı. Binanın büyük bölümünün ise boş olduğu öğrenildi.

Polis ve zabıta ekipleri de olayın ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Bina sakinlerinden Necat Demirci (58), inşaatta hafriyat çalışması yapıldığı sırada binanın merdivenlerinin çöktüğünü ifade ederek, "Ben daha önce binaya girmiştim. Merdivende çocuklar oturuyordu. Göçük olunca komşulara haber verdim. Binadakiler atlayarak çıktık. Çocukları kurtardık. Alt katta yaşlı ve yatalak bir teyze vardı onu kucağımla üst kata çıkardım. İtfaiye ekipleri yangın merdiveninden indirdi." diye konuştu.