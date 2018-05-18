İslam alemi tarafından 2018 Ramazan'ın 3. gün orucu tutuluyor. Kocaeli'de bugün 3. kez sahura kalkıp niyet edenlerin merak ettiği iftar vakti saat kaç olacak? Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından paylaşıldı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre, Kocaeli Ramazan imsakiyesi ve iftar-sahur vakti...

KOCAELİ İFTAR VAKTİ (18 MAYIS CUMA)

Ramazan ayının üçüncü orucu için geri sayım başladı. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18 Mayıs Cuma Kocaeli'de iftar vakti (akşam) 20:20 olarak görülüyor. Kocaeli’de saat 20:20’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın üçüncü orucu açılacak.

KOCAELİ SAHUR VAKTİ (19 MAYIS CUMARTESİ)

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif tüm müslümanlar tarafından idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 19 Mayıs Cumartesi günü Kocaeli'de sahur vakti 03.45 olarak görülüyor.

KOCAELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:49 05:36 13:03 16:57 20:18 21:56 2 17.05.2018 Perşembe 03:48 05:35 13:03 16:57 20:19 21:58 3 18.05.2018 Cuma 03:47 05:34 13:03 16:57 20:20 21:59 4 19.05.2018 Cumartesi 03:45 05:33 13:03 16:58 20:21 22:01 5 20.05.2018 Pazar 03:44 05:32 13:03 16:58 20:22 22:02 6 21.05.2018 Pazartesi 03:42 05:31 13:03 16:58 20:23 22:03 7 22.05.2018 Salı 03:41 05:30 13:03 16:58 20:23 22:05 8 23.05.2018 Çarşamba 03:40 05:30 13:03 16:59 20:24 22:06 9 24.05.2018 Perşembe 03:39 05:29 13:03 16:59 20:25 22:08 10 25.05.2018 Cuma 03:37 05:28 13:03 16:59 20:26 22:09 11 26.05.2018 Cumartesi 03:36 05:28 13:03 17:00 20:27 22:10 12 27.05.2018 Pazar 03:35 05:27 13:03 17:00 20:28 22:12 13 28.05.2018 Pazartesi 03:34 05:26 13:04 17:00 20:29 22:13 14 29.05.2018 Salı 03:33 05:26 13:04 17:00 20:29 22:14 15 30.05.2018 Çarşamba 03:32 05:25 13:04 17:01 20:30 22:15 16 31.05.2018 Perşembe 03:31 05:25 13:04 17:01 20:31 22:16 17 01.06.2018 Cuma 03:30 05:24 13:04 17:01 20:32 22:18 18 02.06.2018 Cumartesi 03:29 05:24 13:04 17:01 20:33 22:19 19 03.06.2018 Pazar 03:28 05:24 13:04 17:02 20:33 22:20 20 04.06.2018 Pazartesi 03:27 05:23 13:05 17:02 20:34 22:21 21 05.06.2018 Salı 03:27 05:23 13:05 17:02 20:35 22:22 22 06.06.2018 Çarşamba 03:26 05:23 13:05 17:03 20:35 22:23 23 07.06.2018 Perşembe 03:25 05:22 13:05 17:03 20:36 22:24 24 08.06.2018 Cuma 03:25 05:22 13:05 17:03 20:36 22:25 25 09.06.2018 Cumartesi 03:24 05:22 13:05 17:03 20:37 22:26 26 10.06.2018 Pazar 03:24 05:22 13:06 17:04 20:38 22:27 27 11.06.2018 Pazartesi 03:23 05:22 13:06 17:04 20:38 22:27 28 12.06.2018 Salı 03:23 05:21 13:06 17:04 20:39 22:28 29 13.06.2018 Çarşamba 03:23 05:21 13:06 17:04 20:39 22:29 30 14.06.2018 Perşembe 03:22 05:21 13:06 17:05 20:40 22:29

KARTEPE'DE 52 DAVULCU VATANDAŞLARI SAHURA UYANDIRIYOR

Kartepe’nin 32 mahallesinde 52 davulcu, sokak sokak gezerek vatandaşları sahur için uyandırıyor.

Kartepe’nin Ramazan davulcuları, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve mahalle muhtarlığı iş birliğinde belirlendi. Ramazan’da davul çalacak 52 davulcu zabıta müdürlüğünden temin ettikleri yaka kartları ile ilçede belirlenen bölgelerde görev yapmaya başladı. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, muhtarlardan gelen isimler üzerinde yaptıkları tespit sonrası belirlenen 52 davulcuya uyması gereken kuralları ve genel bilgileri tek tek aktardı. Davulculardan vatandaşların huzurunu kaçırmayacak şekilde görev yapmalarını ve kılık kıyafetlerine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı. Korsan davulculara karşı davulcuları uyaran Müdür Özbayraklı, yaka kartlarını da yakalarında bulundurmalarını istedi. Sahur öncesi 32 mahallede davul çalacak davulcular bilgilendirme sonrası yaka kartlarını alarak görev yapacakları mahallelere dağıldılar.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Halkımızın huzurlu bir Ramazan geçirmesi için belediye olarak göreve hazırız. Ekiplerimiz Ramazan ayı boyunca denetimlerini aralıksız devam ettirirken tüm birimlerimiz ay boyunca görevlerini hassas şekilde sürdürecek. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında çağrı merkezimizi veya Zabıta Müdürlüğü telefonları ile sorunlarına çözüm bulabilecekler. Tüm halkımıza hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.

MEVLANA MAHALLESİ İFTARDA BULUŞTU

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel iftar sofrası Ramazan’ın 2. gününde Mevlana Mahallesi’nde kuruldu.

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel iftar sofrası Ramazan’ın 2. gününde Mevlana Mahallesi’nde kuruldu. Binlerce mahallelinin aynı sofra etrafından oruçlarını açtığı iftar programına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Nilay Ayran, Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk ve mahalle sakinleri katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker iftar saati öncesi tek tek masaları gezerek mahalle sakinleriyle sohbet etti, Ramazan aylarını tebrik etti. İftar programında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Allah’a şükürler olsun ki bizleri yeniden Ramazan’a kavuşturdu ve hep birlikte aynı sofranın etrafında iftar açmak nasip oldu. Allah’a ne kadar şükür etsek azdır. Allah Ramazan ayının ailemizle sağlık ve afiyet içerisinde geçirmeyi nasip etsin. Bu gün burada sizlerle birlikte iftar açıyoruz. Kurulan bu sofralar kardeşlik, birlik beraberlik sofrası” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda iftar programına çocuklar unutulmadı. Çocuklar için oyunlar sergilendi, özel hediyeler verildi. Çocuklara özel hazırlanan programda çocuklara pamuk şeker, Osmanlı Macunu ve patlamış mısır ikram edildi.

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