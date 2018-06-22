Kocaeli İYİ Parti milletvekili aday listesi

27. Dönem Genel Seçim milletvekili adayları belli oldu. 24 Haziran 2018, Pazar günü yapılacak seçimlerde Kocaeli İYİ Parti milletvekili adayları açıklandı. İşte İYİ Parti'nin Kocaeli Milletvekili listesi...
Kocaeli İYİ Parti milletvekili adayları
|
S. NO
|
ADI
|
SOYADI
|
ÖĞRENİM
|
MESLEĞİ
|
1
|
LÜTFÜ
|
TÜRKKAN
|
YÜKSEK
|
İŞ ADAMI
|
2
|
ALİ
|
TÜRKŞEN
|
YÜKSEK
|
ASKER
|
3
|
HARUN
|
DEMİRKAYA
|
YÜKSEK
|
AKADEMİSYEN
|
4
|
RUHİTTİN
|
SÖNMEZ
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
|
5
|
DİJLE
|
AKIN
|
YÜKSEK
|
EĞİTMEN
|
6
|
ADİL
|
GÜLEZ
|
ORTA
|
ESNAF
|
7
|
AHMET
|
YEŞİL
|
YÜKSEK
|
İŞ ADAMI
|
8
|
FUAT
|
BERNA
|
ORTA
|
SAĞLIKÇI
|
9
|
İBRAHİM ÖMER
|
TOYRAN
|
YÜKSEK
|
İŞ ADAMI
|
10
|
RENAN
|
KIRAN
|
YÜKSEK
|
ÖĞRETMEN
|
11
|
AYŞEGÜL
|
BABACAN
|
YÜKSEK
|
KİMYACI
|
12
|
ALPER
|
BİRCANOĞLU
|
YÜKSEK
|
MÜHENDİS
|
13
|
AYLA
|
İLGÜN
|
YÜKSEK
|
SAĞLIK ÇALIŞANI
"CUMHURBAŞKANI KOCAELİ'NDEN ÇIKACAK"
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Düzce mitinginin ardından Kocaeli'nde vatandaşlara seslendi. "Doğduğum, doyduğum, büyüdüm şehir Kocaeli'nden Cumhurbaşkanı çıkacak" diyen Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:
BİZİM ÇILGIN PROJEMİZ YOK
Türkiye'nin kaynakları var. Ne yapılması gerekiyor. Önce israfın önüne geçilecek. Yatırım yapılacak ve yolsuzlukların önüne geçilecek. Bizim çılgın projemiz yok. Çünkü bizim çılgın proje yapmaya ihtiyacımız yok. Bizim insanımıza yatırım yapıp eğitimini kaliteli bir şekilde verdiğimizde, bu ülkede ki en çılgın proje bu oluyor. Toplamda 3-4 televizyon kanalına çıktım. Çok sorun değil. Sarayın televizyonlarında olmaktansa Kocaeli halkının kalbinde ve karşısında olmayı tercih ederim.
BİNDİĞİNİZ LÜKS ARABALAR KAYNAKTIR
Biz genç işsizliği çözeceğiz. Bir devlet iş vermek zorundadır. İş veremiyorsa da onlara işsiz kaldığı süre boyunca ücret ödemek zorundadır. Gençlerimize iş veremiyorsak hiçbir şey konuşmamızın manası yok. Ülkemizde tarımı bitirdiler. Artık ülkemizde hiçbir şey yetiştiremiyoruz ve ithal ediyoruz. Biz bu sorunu çözeceğiz diyoruz. Diyorlar ki kaynak nerede? Kaynak nerede söyleyelim. Sizin bindiğiniz, gelininizin, damadınızın, kaynananızın bindiği o lüks arabalar 8 milyar ediyor. Seçildiğimde onlara hemen şunu söyleyeceğim, inin o arabalardan inin.
BAKANIN OĞLU 2 MİLYONA AZ DİYOR
Bir buçuk milyon Suriyeli vatandaşı getirdiler ve 150 milyar Türk Lirası harcadılar. Biz onları sulh içinde memleketlerine göndereceğiz. TRT, yıllık 2 buçuk milyar Türk Lirası harcıyor. Peki ya onların saraylarına ne demeli. Bu paraların hepsi benim vatandaşımın cebinden çıkıyor. Bunlar kaynak değil midir? Sağlık Bakanlığı'nın boşa harcadığı paralara ne demeli. Oradan TOKİ'ye geçtik. Orada kanalizasyon çıktı. Akıyor da akıyor. Bunlar alışmışlar bedava yaşamaya. Bunun önünü kestiğimizde alın size kaynak. Benim gençlerimin cebinde para yokken, bir bakan çocuğunu arıyor neredesin diyor? Hangi evdesin diyor. Para var mı diye soruyor ve gelen cevap yok baba 2 milyon kadar var. Bir bakanın oğlu yok diye 2 milyondan bahsediyorsa benim gençlerimin neden olmasın?
BİZ BUNLARIN HESABINI SORACAĞIZ
Bu toprağın bir kızı olarak, ablanız, anneniz olarak, elbette sizden Cumhurbaşkanlığı için oy istiyorum. Biz Rumelililer kanuna tüzüğe uyan, sabırlı insanlarızdır. Ama haksızlığa gelemeyiz. Burada Kocaeli'de yaşayan Rumelili vatandaşlarımızı bu iktidarın haksız uygulamalarına karşı durmaya çağırıyorum. Bunlar Atatürk'e karşılar. Siz kendinizi Atatürk'le bir tutmayın. 2 yıl önce bir darbe teşebbüsü oldu. Sen İlker Başbuğ'u terör örgütü üyesi olarak hapse attın. Saygıdeğer askerleri cezaevine attın. Orduyu itibarsızlaştırdın. Asıl FETÖ'cü olanlara dokunmadın. Suçsuz binlerce on binlerce insanı cezaevlerine attın. Biz bunların hesabını soracağız."
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