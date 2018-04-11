Sezon boyunca büyük sıkıntılar çeken Fenerbahçe ligin sonu geldiğinde umutlarını en üst seviyeye çıkarmanın sevincini yaşıyor.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; son iki maçın kazanılması ve ardından da Galatasaray’ın Ankara’da aldığı yenilgiyle aradaki puan farkının azalması Sarı-Lacivertliler’i iyice keyiflendirdi. Bu durumu futbolcularıyla paylaşan teknik direktör Aykut Kocaman bir durum değerlendirmesi yaparak, “Elimize bir fırsatın geçeceğini hep söyledim. Görüyorsunuz rakipler puan kaybediyor daha da kaybedecekler. Yeter ki biz kazanmaya devam edelim. Kalan 6 haftada daha çok şeyler değişecek. Siz yeter ki bu performansınızı sürdürün” dedi.

''BU BİR DÖNÜM NOKTASI''

Teknik direktör Aykut Kocaman Osmanlıspor maçının da bir dönüm noktası olduğu tespitini yaptı. Kocaman, “İlk yarıda ıslıklar altında soyunma odasına gittik. İkinci yarıda sahada özellikle mental açıdan çok daha güçlü bir Fenerbahçe vardı. Bu bir dönüm noktası. Bu sezon en çok sıkıntısını çektiğimiz özgüven problemini atlattık. Takım mental açıdan hiç olmadığı kadar güçlü durumda” ifadelerini kullandı.

SAMANDIRA'DA MORALLER TAVAN!

Fenerbahçe'de artık yüzler gülüyor ve Samandıra’nın üzerindeki kara bulutlar dağılmış durumda... Sarı-Lacivertliler’in üst üste aldığı 2 galibiyet teknik heyet ve futbolcuların havasını tamamen değiştirdi. Bir de buna Galatasaray galibiyeti eklenince Samandıra’da moraller tavan yaptı. Futbolcuların iletişimi üst seviyeye çıkarken antrenmanda şakalaşmalar, muhabbet ve yardımlaşma üst seviyeye çıktı.