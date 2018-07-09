Elazığ’da karı kocayı darp edip "öldürme tehdidi" ile soyan şüphelilerden biri suçüstü yakalandı.
İHA'nın haberine göre olay, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Fikret Sokak da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Medyumluk yapan Hasan Ö. ve Fatma Ö. çiftinin evine 2 şahıs geldi. İçeri giren ve 5 dakika oturan şüpheliler, daha sonra iş için Hasan Ö. ile birlikte dükkana gitti. Dükkanda 2 şüpheli, önce Ö.’yü darp etti, ardından ellerini ve ayaklarını bağladı ve gasp ettikleri anahtarla eve girdi. Evde 2 şüpheli Fatma Ö.’yü de darp etti. Bu sırada dükkana gelen ve babasını kurtaran kızı S.P., olay yerine gelen polise, annesine ulaşamadığını söyledi. Ardından polis ekipleri, Ö’nün damadı ile birlikte kontrol amaçlı eve gitti.
Polisin eve girmeye çalıştığı anda evde alıkonan Fatma Ö., ‘Beni öldürüyorlar, yetişin’ diye bağırmaya başladı. Sesi duyup eve giren polisler, şüpheli F.Ö.’yü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Diğer şüphelinin ise 15 bin TL değerindeki altınlarını alarak evden 5 dakika önce çıktığı tespit edildi. Darp edilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşadıklarını anlatan Fatma Ö., “Eve geldiler. 5 dakika oturdular sonra eşimle dükkana gittiler. Orada eşimin ağzını bantlıyorlar. Ellerini bağlıyorlar ve tuvalete kilitliyorlar. Eşimin anahtarını alıp eve geldiler. ‘Konuşma kadın, konuşursan seni öldüreceğiz’ dediler. Beni darp ettiler, sonra bileziğimi, boynumdaki zincirimi, küpemi, yüzüğümü ve 3 tane telefonumuzu aldılar. Onlar şiddete devam ederken o sırada benim telefonu çaldı. Telefonu duyan bir şüpheli altınları, eşimin çantasını alarak kaçtı. Kaçtıktan 5 dakika sonra damadım ve polisler eve geldiler. İkinci şüpheli ise, ‘Seni öldüremedik ama öldürmek için gelmiştik. Öldürseydik daha memnun olacağız” dedi. O sırada polisler yakaladı. Bir tanesi de kaçıp gitmişti”diyerek olayı anlattı.
Kimliği belirlenen diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
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