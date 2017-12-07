Kolay tiramisu malzemeler

1 paket hazır kek

1 çay bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı granül kahve

1 tatlı kaşığı toz şeker

Kolay tiramisu kreması için

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

200 gram labne peynir

200 gram süt

5 yemek kaşığı toz şeker

Kolay tiramisu üzeri için

Kakao

Kolay tiramisu nasıl yapılır?

Tiramisunun kreması için toz şeker, un, süt ve yumurta sarısı karışımını sürekli karıştırarak orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Krema soğurken sıcak suda toz şeker ve kahveyi eriterek kek tabanlarını ıslatın. Soğuyan kremaya labne peynirini ekleyin ve bir mikser yardımıyla çırpın. Islatılmış kek tabanlarına krema karışımını yayın. Ardından artan krema ile pastanın üzerini krema ile kaplayın. Son olarak üzerine kako serpin. Kolay tiramisu hazırlamak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun...

Kolay tiramisu