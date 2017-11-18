Sabri Ülker Vakfı, 2014 yılında Harvard Üniversitesi’nin Genetik ve Kompleks Hastalıklar Laboratuvarı’na 24 milyon dolar bağış yaparak, Türkiye’den dünya çapında bir bilim kuruluna yapılmış en büyük desteğe imza atmıştı. 10 yıl boyunca kronik hastalıklara çare arayacak olan Sabri Ülker Merkezi’nden bilim dünyasını heyecanlandıran bir araştırma haberi geldi. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre merkezin başındaki isim Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, ekibiyle birlikte hücrede kolesterol seviyelerini güvenli bir aralıkta tutmayı sağlayan, “metabolik koruyucu” adını verdikleri ‘Nrf1’ molekülünü keş- fetti. Bu keşif ile kolesterole bağlı hastalıklarla mücadelede yeni yöntemlerin geliştirilmesi öngörülüyor. Çalışma bilim dergisi Cell’de de yayımlandı.

ORGANLARI KORUYOR

‘Nrf1’ proteini, hücre içinde kolesterol seviyelerinde meydana gelen değişiklikleri algılayıp tepki veriyor. Bu da organları olası tahribata karşı koruyor. Çalışmayı, Sabri Ülker Merkezi’ndeki 9 kişilik ekip ile yürüttüklerini belirten Prof. Hotamışlıgil, “Bu keşif kolesterol düzeylerini dengede tutmak için hayati önem taşıyan sistemin, yani moleküler bir ‘yin-yang’ sisteminin kritik bir parçasını oluşturuyor. Daha önce hücre bazında kolesterolün düşük olduğuna işaret edecek mekanizma keşfedilmişti. 1985 yılında da Nobel Bilim Ödülü almıştı. Ancak bizim araştırmamız hücre içindeki kolesterol seviyesi yükseldiği zaman da hücrenin bunu dengede tutmak için gerçekleştirdiği algılama ve savunma mekanizmasını ortaya çıkardı. Bu keşfi, bilim için kariyerimdeki en önemli katkı olarak görüyorum. Hücre ve organları koruyucu özelliğe sahip bu yeni mekanizmanın keşfinin, kolesterol metabolizmasının bozulduğu pek çok hastalıkta yeni ve etkin tedavi yöntemlerinin önünü açabileceğini öngörebiliriz” diye konuştu.